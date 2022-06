Bárbara Timo e Anri Egutidze em Madrid

Bárbara Timo (63 kg), prata no Mundial de Tóquio’2019 e bronze no Europeu de Lisboa’2021, e Anri Egutidze (90 kg), bronze no Mundial de Budapeste’2021, são as maiores atrações da Seleção Nacional no European Open de Madrid, nos dias 11 e 12. Apesar da prova não contar para o apuramento olímpico, a dupla do Benfica, que desiludiu no Europeu de Sófia’2022, tem interesse em ganhar rotinas competitivas nas suas novas categorias de peso, na preparação para a fase de qualificação para Paris’2024.

Portugal tem 22 judocas inscritos para a prova da capital espanhola, sendo de destacar outros atletas com aspirações aos Jogos, como João Crisóstomo (73 kg), Rodrigo Lopes e Francisco Mendes (60 kg), João Fernando (81 kg) e Joana Diogo (52 kg), entre outros.