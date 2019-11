Bárbara Timo, João Fernando e Miguel Alves renovam títulos nacionais no judo

Os judocas Bárbara Timo (-70 kg), João Fernando (-73 kg), Miguel Alves (-81 kg) e Tiago Rodrigues (-90 kg) renovaram hoje os títulos de campeões nacionais nas respetivas categorias.

O campeonato nacional de seniores de judo teve este sábado o primeiro dia de competição no Pavilhão Multiusos de Odivelas, com a entrada em cena de 82 judocas, nas categorias de -63 kg, -70 kg e +70 kg femininos e -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinos.

Nas categorias de peso femininas sagraram-se ainda campeãs Marta Loureiro (-63 kg) e Yahima Ramirez (+70 kg), bem como Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg) em masculinos, nas categorias mais pesadas.

A competição nacional absoluta prossegue no domingo, dia em que se disputa também o nacional de judo adaptado (deficiência intelectual e Síndrome de Down), inserida no mesmo âmbito do CN Paralímpico, que hoje atribuiu vários títulos.

Margarida Mendes (-57 kg), Djibrilo Iafa (-73 kg) e Pedro Alves (+90 kg) sagraram-se campeões nacionais paralímpicos nas respetivas categorias.

Henrique Sousa (-60 kg), Tânia Sousa (+70 kg) e João Dores (+100 kg) também subiram ao pódio para receber o título de campeões nacionais, apesar de não terem competido, devido à ausência de adversários.