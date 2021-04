Bárbara Timo luta pelo bronze no Europeu de Judo

A vice-campeã mundial (-70 kg), Bárbara Timo, vai lutar pela medalha de bronze no Europeu de Lisboa, podendo aumentar o quadro de honra de Portugal, já com o ouro de Telma Monteiro e o bronze de João Crisóstomo obtidos na 1.ª jornada.





A atleta do Benfica, 14.ª do ranking mundial, superou (wasari) na 2.ª ronda a húngara Szabina Gercsak (35.ª), cedendo (ippon), também este sábado, perante a holandesa Kim Polling (3.ª), por ippon.No combate da repescagem, Bárbara Timo ganhou à espanhola Maria Bernabéu (17.ª), garantindo o 5.º lugar, mas com a possibilidade de chegar a 3.ª, sendo favorita frente à croata Lara Cvjetko (115.ª), no bloco final que começa às 16h00, no Altice Arena.