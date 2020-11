Bárbara Timo: «Na minha cabeça tenho a vitória, só resta saber como...»

Bárbara Timo encontrou em Portugal o conforto e o espaço para se afirmar como uma das melhores judocas do mundo, com uma vontade que a faz imaginar a vitória, a poucos dias de disputar os Europeus de Praga.

"Na minha cabeça tenho a vitória, só resta saber como...", disse à agência Lusa a judoca do Benfica, nascida no Rio de Janeiro, e que em 2019 passou a representar a seleção portuguesa, ocupando um vazio existente na categoria de -70 kg.

Descontraída e sem medo de mostrar ambição em relação ao que pretende, Bárbara Timo prolongou e melhorou os resultados que já tinha no Brasil, quando em 2018 decidiu representar o Benfica, e, depois, optar pela naturalização.

"Senti-me muito abraçada, pelas minhas companheiras. A vinda da Rochele igualmente naturalizada também ajudou", revelou Bárbara Timo, elogiando o espírito alegre de Rochele Nunes, sua companheira de clube e seleção, que compete nos +78 kg.

Com os Europeus de Praga no 'horizonte', a decorrerem entre quinta-feira e sábado, Bárbara Timo é um dos 'trunfos' da seleção portuguesa e a judoca não se assusta com o estatuto que a medalha de prata nos Mundiais de 2019 lhe pode ter dado.

"A medalha no Mundial não foi surpresa para mim, sempre soube que era possível. Tenho de acreditar no que faço e entro nas competições para ganhar", justificou a judoca, que tem treinado para atingir o auge nas grandes provas.

Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus são sempre o grande objetivo, num circuito em que é nas restantes competições, Grand Slam, Grande Prémios ou Opens, que a judoca encontra lugar para melhorar.

"Acho que a nossa preparação é para estarmos no auge nos Europeus, Mundiais e Jogos Olímpicos. Os outros campeonatos servem para ajustar", explicou.

Sob a orientação da ex-judoca Ana Hormigo, Bárbara Timo vê a seleção feminina portuguesa como uma potência do judo mundial.

"Acredito que hoje somos uma potência do judo. Os resultados mostram que estou preparada, estamos todos prontos e não são resultados isolados", considerou a judoca, que já em outubro foi bronze no Grand Slam de Budapeste, ao lado de Jorge Fonseca (-100 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg).

Em Praga, Bárbara Timo espera conseguir colocar em prática essa evolução: "Sinto-me mais preparada do que no ano passado, tentei mudar o meu judo".

Na competição continental, Timo pensa que vai encontrar adversárias fortes fisicamente, por ser essa a matriz do judo europeu, mas diz-se preparada e confiante, quando se completam três meses desde que foi operada ao cotovelo.

Nos Europeus de judo de Praga, que decorrem entre quinta-feira e sábado, Portugal compete com 16 judocas, Catarina Costa e Raquel Brito (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro e Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo e Joana Crisóstomo (-70 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) em femininos, e Rodrigo Lopes (-60 kg), João Crisóstomo e Sergiu Oleinic (-66 kg), João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze e João Martinho (-81 kg), e Jorge Fonseca (-100 kg) em masculinos.