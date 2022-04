Bárbara Timo: «Vou ter um dia de tristeza mas tudo passa»

A olímpica do Benfica, Bárbara Timo (-63 kg), saiu em lágrimas após perder o primeiro combate do Europeu de Sófia, este sábado, frente à britânica Gemma Howell e explicou as suas emoções."Vou ter um dia de tristeza mas tudo passa. Depois é recomeçar, libertar as emoções. Também é assim, quando tenho alegrias com as vitórias, depois volta tudo ao normal, sem carregar com o que aconteceu", considerou Bárbara Timo.Bárbara até estava bem preparada, mas o seu judo não se adaptou à capacidade da britânica, muito forte a lutar no chão: "Queria muito, mas senti difiuldade em lutar com ela, não sendo por acaso que vinha de três derrotas no frente-a-frente. Tentei estratégias diferentes, mas não treino com ela desde há dois anos e ela é forte. Também faltou um sorteio mais fácil. Quando a adversária é melhor, a humildade fala mais alto. Bem tentei melhorar os pormenores, sei o caminho a percorrer."Agora seguem-se os torneios no circuito internacional e estágios para continuar a caminhada até aos Jogos de Paris'2024: "Preciso avaliar a força, a velocidade das adversárias nesta nova categoria de peso. Se possível vou ao Grand Slam da Mongólia e depois Hungria, para ganhar pontos no ranking e experiência. Vai ser preciso muito trabalho, esforço, dedicação, pesquisa, para conseguir, como tudo na vida."