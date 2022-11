Benfica conquista medalha de bronze na Champions feminina de judo

O Benfica conquistou este sábado a medalha de bronze na Liga dos Campeões feminina de judo, em competição a decorrer em Gori, na Geórgia, ao vencer as turcas do Galatasaray ao fim de cinco combates (3-2).

A equipa encarnada competiu em Gori representada pela húngara Reka Pupp (-52 kg) e pela britânica Katie-Jemima Yeats-Brown (-70 kg), e pelas olímpicas portuguesas Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e Rochele Nunes (+70 kg).

O Benfica chegou às meias-finais, com vitórias sobre as francesas do Etoile Sportive Mesnil, por 3-2 (triunfos de Rochele Nunes, Reka Pupp e Telma Monteiro), e as espanholas do Valência, por 4-1 (Rochele Nunes, Reka Pupp, Bárbara Timo e Katie Yeats-Brown).

Já diante das francesas do Red Star Club de Champigny, as 'encarnadas' foram afastadas com um parcial de 3-2, num duelo em que apenas Rochele Nunes -- a única que venceu os quatro combates que fez na Liga dos Campeões -, e Bárbara Timo venceram.

Na luta pelo bronze, Rochele Nunes voltou a estar em grande plano, colocando o Benfica a vencer por 2-1, antes da kosovar Distria Krasniqi igualar a 2-2 para o Galatasaray, que em 2021 tinha sido campeão europeu em femininos, em Paris.

No combate decisivo, Telma Monteiro discutiu a medalha até aos 05.18 minutos do 'golden score (9.18 totais no combate), momento em que conseguiu pontuar para 'waza-ari' e colocar o resultado final em 3-2, na primeira medalha do Benfica na 'Champions' de judo.

As francesas do USOLJJ, com as judocas Astride Gneto, Priscilla Gneto, Lucy Renshall, Margaux Pinot e Samah Camara, acabaram por sagrar-se campeãs europeias, ao vencerem por 'implacáveis' 5-0 as compatriotas do Red Star Club de Champigny.

Em masculinos, variante em que o Sporting, ausente em Gori, foi campeão europeu em 2018 e 2019, a consagração foi para os anfitriões Fighter, que na final venceram os sérvios do Estrela Vermelha (3-2).