Candidato a pódio nos Jogos Olímpicos de 2020

Pedro Soares, treinador nacional e do Sporting, tem razão quando diz que o seu pupilo Jorge Fonseca poderá "ser campeão olímpico num dia perfeito". O melhor português do ranking mundial (5º a 100 kg) não teve ontem um dia perfeito, mas reforçou a sua candidatura à conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, ao bater-se como um leão em Guangzhou (China), alcançando o 5º lugar no Masters.

Num quadro muito exigente, com os 16 melhores por categoria e superior à qualidade média dos Jogos Olímpicos, Fonseca começou por derrotar (ippon, por castigos, aos 4.44’) no Golden Score, o chinês EriHemubatu, num combate muito desgastante e que até esteve parado para análise do VAR.

Seguiu-se o embate com o israelita Peter Paltchik (4º da lista da FIJ), que atirou, com wasari, o judoca português para as repescagens. Fonseca não vacilou perante o irlandês Benjamin Fletcher (13º), batendo-o (ippon, em 4.18’) também no Ponto de Ouro.

Na luta pela medalha de bronze, Jorge Fonseca acabou por perder num combate muito equilibrado frente ao iraniano Ramadan Darwish (11º), o mesmo adversário que o derrotou no Mundial de Baku, averbando três castigos contra dois, outra vez no Golden Score, ao cabo de 6.06’, o último dos quais com muitos protestos sobre a decisão polémica do árbitro, ao atribuir um falso ataque ao olímpico.

Já Anri Egutidze (Sporting) não passou (wasari) frente ao mongol Dagvasuren Nyamsuren, cedendo no 1º combate (81 kg), tal como Telma Monteiro (57 kg), Joana Ramos (52 kg) e Catarina Costa (48 kg).