Catarina Costa conquista bronze no Grand Slam de Abu Dhabi

A judoca portuguesa Catarina Costa conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze na categoria de -48 kg no Grand Slam de Abu Dhabi, depois de ter vencido a russa Sabina Giliazova no combate final.Depois de ter vencido o Grand Slam de Brasília, Catarina Costa voltou a subir ao pódio, ao derrotar por waza-ari a russa, com um ataque logo a abrir o combate.Catarina Costa, que ficou isenta da primeira ronda, derrotou Lin Chen-Hao, de Taiwan, por ippon, antes de ser derrotada pela espanhola Laura Martínez Abelenda, igualmente pela pontuação máxima.Na repescagem, a portuguesa derrotou a espanhola Julia Figueroa, para se apurar para a disputa da medalha de bronze.Nos -57kg, Telma Monteiro, igualmente isenta da ronda inaugural derrotou a alemã Amelie Stoll, por ippon, mas acabou afastada da competição pela sul-coreana Kim Jandi, por acumulação de penalizações.Rodrigo Lopes, que vinha de um quinto posto em Brasília nos -60 kg, não conseguiu repetir o desempenho em Abu Dhabi, caindo na segunda ronda perante o brasileiro Phelipe Pelim, depois de ter afastado o búlgaro Yanislav Gerchev.João Crisóstomo foi eliminado no primeiro combate dos -66 kg, ao perder com o cubano Orlando Polanco.