Catarina Costa conquista bronze no Grand Slam de Baku

A portuguesa Catarina Costa conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na categoria de -48 kg do Grand Slam de Baku, na qual a compatriota Maria Siderot foi quinta classificada.Isenta da primeira ronda, Catarina Costa venceu a brasileira Nathalia Brígida e a sérvia Milica Nikolic, perdendo nas meias-finais com a espanhola Laura Martínez Abelenda, antes de derrotar a brasileira Gabriela Chibana na repescagem.Esta é a segunda medalha de bronze que Catarina Costa conquista este ano em provas do Grand Slam, depois de já o ter conseguido em Dusseldorf, na Alemanha.Maria Siderot chegou às meias-finais com triunfos sobre a alemã Katharina Menz, a ucraniana Maryna Cherniak e Gabriela Chibana, antes de perder com a espanhola Julia Figueroa e com Milica Nikolic.Na categoria de -57 kg, Telma Monteiro venceu a russa Natalia Golomidova e a israelita Timna Nelson Levy, mas, no acesso às meias-finais, perdeu com a alemã Theresa Stoll e cedeu depois na repescagem com a chinesa Tian Hongjie, terminando na sétima posição.Joana Ramos ainda venceu o primeiro combate em -52 kg, frente à georgiana Mari Makharashvili, mas foi afastada pela israelita Gefen Primo, enquanto João Crisóstomo perdeu logo na estreia em -66 kg, frente ao também israelita Baruch Shmailov.