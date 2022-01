Catarina Costa, olímpica da Académica com o 5.º lugar em Tóquio'2020, conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na primeira jornada do Grand Prix de Portugal, até este domingo a decorrer no Pavilhão Municipal de Almada, no Feijó.A primeira cabeça-de-série e 12.ª do ranking mundial da categoria de -48 kg não se deixou intimidar pela a sul-coreana Hyekyeong Lee, confirmando o seu favoritismo para ganhar o ouro, por ippon, perante a 89.ª do ranking FIJ, a quem dominou do início ao fim.Até à final, Catarina bateu a uzbeque Khalimajon Kurbonova (71.ª) e a italiana Asia Avanzato (63.ª), ambas por ippon. Já nas meias-finais superou a francesa Melanie Vieu (53.ª).Com este resultado, Catarina Costa passou a somar 10 medalhas no circuito internacional da FIJ, com três ouros, três pratas e quatro de bronze.