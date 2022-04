Catarina Costa conquista prata no Europeu de Sófia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Catarina Costa sagrou-se esta sexta-feira vice-campeã no Europeu de Sófia, conquistando a sua primeira medalha em grandes provas internacionais.A conibricense já lutara pelas medalhas de bronze no Mundial'2018, Europeu'2019 e Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, mas acabara sempre em 5.ª.Na final, não resistiu à francesa Shirine Boukli, 2.ª do ranking mundial, perdendo por wasari.Palmarés de Portugal em EuropeusPrata: Catarina Costa (-48 kg)Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg)Bronze (3): Bárbara Timo (-70 kg), João Crisóstomo (-73 kg) e Rochele Nunes (+78 kg)Prata (1): Telma Monteiro (-57 kg).Bronze (2): Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg)Bronze (1): Joana Ramos (-52 kg)Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg)Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg)Ouro (1): João Pina (-73 kg)Prata (2): Telma Monteiro (-57 kg) e Joana Ramos (-52 kg)Ouro (1): João Pina (-73 kg).Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg)Ouro (1): Telma Monteiro (-57 Kg).Ouro (1): João Neto (-81 kg)Bronze (3): Ana Hormigo (-48 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Pedro Dias (-66 kg)Ouro (1): Telma Monteiro (-52 kg).Ouro (1): Telma Monteiro (-52 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-52 kg)Bronze (1): Telma Monteiro (-52 kg)Prata (1): Nuno Delgado (-81 kg)Prata (1): Pedro Soares (+100 kg)Bronze (1): Pedro Soares (Open)Ouro (1): Michel Almeida (-73 kg)Ouro (1): Nuno Delgado (-81 kg)Prata (1): Paula Saldanha (-52 kg)Bronze (1): Pedro Caravana (-60 kg)Prata (1): Pedro Soares (-95 kg)Bronze (1): Pedro Soares (-95 kg)Bronze (1): Justina Pinheiro (-48 kg)39 medalhas (11 de ouro, 8 de prata e 20 de bronze).