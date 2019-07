Catarina Costa conquista prata nos -48 kg do Grande Prémio de Montreal

A judoca portuguesa Catarina Costa conquistou esta sexta-feira a medalha de prata da categoria de -48 kg no Grand Prix de Montreal, só perdendo no 'ponto de ouro' da final para a japonesa Wakana Koga.Catarina Costa, de 22 anos, prossegue assim uma excelente época, em que já foi terceira no Grand Slam de Baku e quinta nos Jogos Euroreus que se disputaram em Minsk.A atual 11.ª da categoria mais leve do judo feminino venceu sucessivamente, no caminho para a final, a norte-americana Anne Suzuki, a marroquina Aziza Chakir e a israelita Shira Roshony.A final foi bastante equilibrada, chegando sem pontuação ao fim do tempo regulamentar. Depois, já com 8.16 minutos de combate, a japonesa conseguiu uma projeção que lhe valeu wazari e o imediato final do combate.Os outros portugueses presentes em Montreal tiveram uma presença menos valiosa e caíram nas primeiras rondas - foi o caso de Maria Siderot (uma vitória e uma derrota nos -48 kg), Joana Ramos (uma derrota nos -52 kg) e Gonçalo Mansinho (uma derrota nos -60 kg).