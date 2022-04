Catarina Costa está na luta pelas medalhas do Europeu (-48 kg)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A olímpica da Académica, Catarina Costa, está na luta pelas medalhas do Europeu de Sófia (Bulgária), ao passar às meias-finais da categoria de -48 kg.Com o estatuto de 4.ª do ranking mundial, a 5.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, de 25 anos, começou por ultrapassar (hansoku make) nos oitavos-de-final a azeri Ramila Aliyeva (sem ranking), que acumulou três castigos.Seguiu-se a italiana Assunta Scutto (15.ª), a quem Catarina Costa também ganhou (ippon no Golden Score).A portuguesa vai enfrentar nas meias-finais desta sexta-feira a israelita Shira Rishony (8.ª), tendo garantido, pelo menos, o 5.º lugar.No frente-a-frente, Catarina Costa já venceu a israelita por três vezes, duas em 2019 e uma em 2018.