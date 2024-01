Catarina Costa falha Grand Prix Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A olímpica da Académica, Catarina Costa, lesionou-se e já não vai ao Grand Prix Portugal, que decorre entre sexta-feira e domingo, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

"Foi uma infelicidade, lesionei-me no início da semana e como estamos em ano olímpico não vale a pena arriscar", considerou a atleta portuguesa mais bem posicionada no ranking de qualificação para os Jogos de Paris’2024, com o 3º lugar, na categoria de -48 kg.

A dupla vice-campeã europeia e 5ª nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 disse a Record que prefere manter o sigilo sobre a lesão contraída, mas garantiu que "não é grave."

No entanto, a recuperação pode ser de semanas, pelo que Catarina Costa só deverá regressar à competição em março. "Só faz sentido competir quando estiver a 100%", adiantou a categorizada judoca, que, assim falhará, pelo menos, o Grand Slam de Paris (2-4 fevereiro) e de Baku (16-18 do mesmo mês).