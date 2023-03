Catarina Costa: «Foi muito bom regressar aos pódios internacionais»

A judoca Catarina Costa conquistou, esta sexta-feira, a medalha de prata no Grand Slam de Tashkent (Uzbequistão), dando mais um passo na qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.Após a final, contou a Record que sentiu boas sensações: "Foi muito bom regressar aos pódios internacionais, sobretudo num Grand Slam. A final foi um pouco amarga, ao ceder a poucos segundos do fim, mas a adversária estava a pôr-me em perigo para me projetar ou colocar um terceiro shido. Claro que também teve mérito nas suas ações", assinalou a vice-campeã europeia e 5.ª nos Jogos de Tóquio'2020.A olímpica da Académica fez um balanço positivo: "Fiz combates muito consistentes, numa prova onde me senti bem, com uma preparação bem feita. Tínhamos apontado o pico de forma para o Grand Slam de Telavive, mas a minha mala não chegou, foi um percalço, tive de usar fatos da prova. Desta vez, vim melhor preparada, trouxe os meus fatos na mala de mão, garantindo que os quimonos eram à minha medida. Senti-me confiante, explosiva, com as técnicas eficientes como eu queria."E o próximo objetivo? Catarina Costa, de 26 anos, vai procurar a sua primeira medalha num Mundial."Vou-me preparar para o Mundial de Doha [7 a 13 de maio]. Vou fazer estágios para conhecer melhor as adversárias que estão a aparecer. Quero chegar em forma", finalizou Catarina Costa.