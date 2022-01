Já depois de Telma Monteiro (-57 kg) garantir as meias-finais no Grand Prix de Portugal, foi a vez de Catarina Costa (-48 kg) alcançar a mesma fase da competição e chegar à final da sua categoria, esta sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Almada, no Feijó.A judoca da Académica, 5.ª nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, 12.ª do ranking mundial e primeira cabeça-de-série, bateu a uzbeque Khalimajon Kurbonova (71.ª) e a italiana Asia Avanzato (63.ª), ambas por ippon.Já nas meias-finais superou a francesa Melanie Vieu (53.ª)As finais realizam-se a partir das 17h00 desta sexta-feira.