Catarina Costa no 6.º lugar do ranking mundial

A Seleção apresentou-se em grande forma no Grand Slam de Brasília, com os seus atletas a subirem, na generalidade, no ranking mundial. Catarina Costa, que ganhou a medalha de ouro, registou uma das subidas mais preciosas, ao galgar seis lugares e fixar-se no top 6 a 48 kg, estando com uma cotação que a coloca como cabeça de série em qualquer competição internacional.

De resto, Joana Ramos subiu duas posições e é 14ª a 52 kg, enquanto Telma Monteiro e Anri Egutidze ascenderam um lugar, sendo ambos 16.os, respetivamente a 57 kg e 81 kg. Patrícia Sampaio (78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), que também se encontram nos lugares da qualificação olímpica, mantiveram, respetivamente, o 18º e 23º lugares, à semelhança do campeão mundial, Jorge Fonseca, que é 2º a 100 kg.

Dos atletas que se encontram nos lugares de qualificação para os Jogos Olímpicos, apenas a vice-campeã mundial, Bárbara Timo, desceu duas posições, sendo agora 18ª a 70 kg.

Rodrigo Lopes, 5º no Brasil, demonstrou consistência após o 9º lugar no Mundial e subiu 32 lugares, sendo 60º a 60 kg.