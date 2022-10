Catarina Costa sai desapontada dos Mundiais: «Se calhar tenho de mudar um bocado o meu judo»

Catarina Costa tinha ambição de chegar longe nos Mundiais de Tashkent, mas foi eliminada no seu primeiro combate, diante da alemã Katharina Menz, na segunda ronda da competição. A portuguesa, que chegou como 2.ª classificada no ranking mundial da sua categoria (-48 kg), caiu no 'golden score', depois de ainda ter visto a juíza validar uma técnica que lhe valeria a vitória, mas depois do recurso das imagens a decisão foi anulada. E depois, logo de imediato, a germânica consegue derrotar a vice-campeã europeia, que sai desapontada."É um dia complicado, porque realmente fiz uma boa preparação, analisei bem os combates que ia ter pela frente. Sabia que era um sorteio e uma adversária difícil, já lutei com ela algumas vezes. No decorrer do combate faço dois erros iniciais que com a arbitragem atual foi extremamente rígida e deu logo os castigos. Se calhar nesse aspeto escolhi mal o timing dos ataques que fiz. Depois o meu judo é muito propício a levar este tipo de castigos, nas técnicas baixinhas e de sacrifício, mas acho que apesar de tudo, dos castigos e de estar condicionada, conseguiu manter o foco e lutar bem o resto do combate, e no ponto de ouro fiz uma técnica que foi no limite da projeção, a árbitra inicialmente deu, mas há ali um ou dois segundos que sinto que já está, há uma ligeira descompressão, mas depois tiram a pontuação e no momento a seguir, num movimento em que estou sem as pegas, a minha adversária aproveitou, também no limite... mas decidiram dar a pontuação", comentou Catarina Costa."O judo está diferente, o meu estilo de judo para as regras atuais tem que levar uma grande mudança, ataco muito de joelhos e ataques de sacrifício e sou extremamente penalizada por querer ganhar e querer atacar. Se calhar temos de mudar esse esquema e essa estratégia que sempre foi minha. Tenho de remodelar todo o meu judo para o adaptar às regras atuais", refletiu a judoca.-52 kg: Joana Diogo (27.ª) isenta na primeira ronda, na seguinte com a uzbeque Sita Kadamboeva (57.ª).-63 kg: Bárbara Timo (26.ª) com a sérvia Anja Obradovic (43.ª).-81 kg: João Fernando (61.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) e o sul-coreano Jonhoon Kim (74.º).-90 kg: Anri Egutidze (47.º) com o norte-americano John Jayne (27.º).-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série), isento na primeira ronda, na seguinte com o romeno Asley González (25.º)+78 kg: Rochele Nunes (16.ª) com a checa Marketa Paulusova (78.ª)