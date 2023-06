Catarina Costa sétima no Grand Slam do Cazaquistão

A vice-campeã europeia Catarina Costa foi esta sexta-feira sétima classificada no Grand Slam do Cazaquistão, onde a maioria dos judocas portugueses, entre os quais Telma Monteiro, caíram logo no primeiro combate.

Catarina Costa (nona do mundo), que se apresentava como terceira pré-designada e partiu isenta da primeira ronda, começou por vencer a turquemena Kurbanay Kurbanova (96.ª), mas nos quartos de final perdeu com a espanhola Laura Abelenda Martinez (18.ª) e, já na repescagem, com a cazaque Galiya Tynbayeva (34.ª), num combate resolvido no 'golden score'.

Na mesma categoria de -48 kg, Raquel Brito também venceu um combate, frente à cazaque Zhanerke Askarova (124.ª), mas perdeu de seguida com a italiana Francesca Milani (14.ª do mundo), quinta favorita em Astana.

Os outros judocas que hoje competiram no Grand Slam do Cazaquistão tiveram um dia para esquecer na Barys Arena, nomeadamente a olímpica Telma Monteiro (-57 kg), isenta da primeira ronda, mas derrotada no seu primeiro combate, perante a polaca Arleta Podolak (48.ª).

Numa competição a pontuar apenas a 50% no apuramento olímpico, tendo em conta que será o Grand Slam de Ulan Bator, no próximo fim de semana, a arrancar a qualificação com a totalidade dos pontos, são ainda muitos os ausentes da primeira linha do judo mundial, o que reforça a ideia de uma participação aquém das expectativas.

Em -52 kg, Joana Diogo também surgia entre as principais favoritas, como quinta, face ao 24.º lugar no ranking da sua categoria, mas, depois de isenta na primeira ronda, perdeu com a bielorrussa Kseniya Danilovich (94.ª), a competir como neutra.

Em masculinos, a participação lusa fechou já hoje, com Francisco Mendes (-60 kg, 97.º) como único inscrito e eliminado pelo azeri Nazir Talibov (50.º).

Portugal contará ainda no Grand Slam do Cazaquistão com Joana Crisóstomo (-70 kg), que competirá no sábado, e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), que entram em ação no domingo.

Na Mongólia, uma semana depois, no Grand Slam a disputar entre 23 e 25 de junho, a seleção lusa tem para já 12 inscritos, numa lista em que se destaca Jorge Fonseca (-100 kg), que deverá regressar à competição após se ter lesionado em fevereiro, mas que não terá Bárbara Timo (-63 kg), judoca que deverá voltar no Masters, em agosto.