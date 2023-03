Catarina Costa sobe ao top-5 do ranking

Catarina Costa esteve em evidência em Tashkent, ao conquistar a prata no Grand Slam, e foi recompensada com a subida de seis lugares no ranking mundial (48 kg), sendo agora 5ª e a melhor judoca portuguesa na lista da FIJ, a par de Jorge Fonseca (100 kg), que desceu um posto. Já Patrícia Sampaio, bronze na mesma prova do Uzbequistão, subiu um lugar e é agora 14ª (78 kg). Bárbara Timo, 9ª a 63 kg, Rochele Nunes, 10ª a +78 kg, Telma Monteiro, 11ª a 57 kg, Joana Diogo, 23ª a 52 kg, Rodrigo Lopes, 33º a 60 kg, e João Fernando, 34º a 81 kg, são os restantes portugueses em boa posição na tabela e que estão nos lugares elegíveis quanto ao apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.

O circuito mundial da FIJ, de qualificação olímpica, prossegue no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), de 24 a 26, mas sem portugueses inscritos até à data.