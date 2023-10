Catarina Costa termina Grand Slam Abu Dhabi em quinto lugar

A judoca Catarina Costa teve esta terça-feira o melhor desempenho entre os portugueses no primeiro dia do Grand Slam de Abu Dhabi, competição em que esteve na luta pelo bronze em -48 kg, mas terminou em quinto lugar.

Catarina Costa foi a única dos três estreantes lusos a passar a 'rebentação das ondas', com mais de um combate realizado, saindo de Abu Dhabi com duas vitórias, diante da chinesa Xinran Hui e da eslovena Marusa Stangar, e duas derrotas.

A judoca, que está em zona de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, perdeu nos quartos de final com a azeri Leyla Aliyeva e, já no quadro de repescagem, no acesso ao bronze, frente à francesa Blandine Pont, mais bem cotada no ranking (sexta).

Em Abu Dhabi, competição que antecede os Europeus da modalidade, na próxima semana em Montpellier, Catarina Costa, que é sétima, nas contas diretas para Paris - descartando o país anfitrião e as judocas do mesmo país -, somou mais 360 pontos.

Em contraste, Rodrigo Lopes (-60 kg) e Maria Siderot (-52 kg) não conseguiram ultrapassar os primeiros adversários.

A judoca leonina perdeu frente à bielorrussa Kseniya Danilovich, a competir como neutra, enquanto Rodrigo Lopes caiu diante do turco Mihrac Akkus, e quando ambos procuram entrar nos lugares de qualificação, dos quais não distam muito.

No Grand Slam de Abu Dhabi, a seleção portuguesa ainda terá Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando (-81 kg), Anri Egutidze (-81 kg) na quarta-feira, e Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) na quinta-feira.

A competição realiza-se antes dos Nacionais de equipas, no fim de semana, mas no plano internacional é a antecâmara dos Europeus, os penúltimos antes dos Jogos de Paris'2024 e quando o calendário ainda prevê a prova continental em abril de 2024, em Zagreb.

Os Europeus deste ano decorrem entre 3 e 5 de novembro, em Montpellier, numa edição 'trocada' no calendário habitual com os Mundiais, que decorreram em maio, em Doha.