«Devias ir para o inferno macaca de merda»: judoca do Benfica denuncia ataque racista

Rochele Nunes nasceu no Brasil e no ano passado naturalizou-se portuguesa. Desde então, a judoca de 31 anos compete com as cores nacionais e no domingo foi vítima de um ataque racista nas redes sociais depois de alcançar o quinto lugar na categoria +78 kg do Grand Slam de Budapeste, na Hungria.





A atleta decidiu tornar pública a mensagem recebida através dos stories do Instagram. "Vergonha é o que o Brasil e Portugal sentem de ti. Foste para a Europa, mas devias ir para o inferno macaca de merda!", escreveu o atacante, cuja identidade Rochele Nunes optou por ocultar. Mas a judoca não se ficou por aqui e reagiu, primeiro num storie e depois numa publicação. Nas últimas horas, a judoca recebeu centenas de mensagens de apoio pela atitude que teve em denunciar e condenar o sucedido.Em declarações ao Globoesporte, Rochele Nunes vincou o orgulho que tem nas suas origens e admitiu que está muito feliz por viver em Portugal e competir com as cores nacionais e também do Benfica. "Existiu um comentário ofensivo e racista, através das minhas redes sociais, mas não vou valorizar muito. Tenho muito orgulho das minhas origens, no Brasil, país que me deu vida e que sempre honrei, dando o melhor de mim. Estou muito feliz por, hoje em dia, ter o apoio de um dos maiores clubes do mundo, o Benfica e num país que me deu uma renovada oportunidade de mostrar o meu potencial desportivo. Orgulhosamente, sou agora também portuguesa e vivo rodeada de um excelente grupo de treino, tanto na Seleção Nacional como no meu clube", explicou a atleta.