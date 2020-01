Doping tira campeã olímpica em -57 kg de Tóquio 2020

A judoca brasileira campeã olímpica em-57 kg Rafaela Silva recebeu uma suspensão de dois anos por doping, o que a deixa fora dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.





Segundo Federação Internacional de Judo (IJF), Rafaela Silva teve responsabilidades na ingestão de fenoterol, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping.Recorde-se, a judoca brasileira foi apanhada com doping a 9 de agosto do ano passado, durante os Jogos Pan-Americanos de Lima. Entretanto, Rafaela Silva viu-lhe ser retirada a medalha de ouro (-57kg) que havia conquistado no evento.Nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro , na mesma categoria em que a portuguesa Telma Monteiro arrecadou o bronze Após ser informada da suspensão, a judoca brasileira rescindiu contrato com o advogado que até então a defendia, tendo contratado um especialista em doping de forma a recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).