Egutidze cai na segunda ronda do Grand Slam de Tóquio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O judoca português Anri Egutidze passou uma ronda no Grand Slam de Tóquio, para ser depois eliminado no segundo combate da categoria de -90 kg, não passando para o quadro de repescagem.



Egutidze começou por ganhar ao sul-coreano Juyeop Han, marcando um waza-ari.

O combate foi claramente dominado pelo português, que averbou ainda dois pontos de castigo, um dos quais por jogo defensivo do adversário - antes, Egutidze também foi penalizado com shido por manobra ilegal. Contra o grego Theodoros Tselidis, as coisas correram pior ao atleta luso, que até parecia ter o combate controlado.

A liderar por dois shido a um, todos por falta de combatividade, Egutidze perdeu a 10 segundos do fim, quando o seu adversário conseguiu o waza-ari.

O português, atual 45.º mundial da sua categoria, procurava em Tóquio marcar pontos suficientes que lhe permitissem entrar nos 36 primeiros do ranking e assim qualificar-se para o Masters de final de época.

Domingo, no segundo dia do Grand Slam nipónico, é a vez de competir Rodrigo Lopes (-60 kg).