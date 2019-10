Egutidze e Jorge Fernandes eliminados na primeira ronda do Grand Slam de Abu Dhabi

Os judocas portugueses Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg) foram esta sexta-feira eliminados na primeira ronda do Grand Slam de Abu Dhabi.Depois de ter conquistado o bronze no Grand Slam de Brasília, Egutidze não conseguiu passar da primeira eliminatória nos Emirados Árabes Unidos, ao perder com o cazaque Didar Khamza, por 'ippon'.Também Jorge Fernandes foi eliminado na estreia, ao perder por 'ippon' com o grego Georgios Azoidis.O Grand Slam de Abu Dhabi termina no sábado, com a participação de Yahima Rodríguez e Patrícia Sampaio, nos -78 kg, e de Rochelle Nunes, nos +78 kg.