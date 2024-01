Embaixada ucraniana diz que há 10 militares russos inscritos no GP de Portugal de judo

A embaixada da Ucrânia em Portugal denunciou esta terça-feira que "pelo menos 10" judocas russos com estatuto individual neutro inscritos no Grand Prix de Portugal são militares das Forças Armadas da Federação Russa.

"De acordo com o site da Federação Internacional de Judo, mais de 20 atletas russos em estatuto individual neutro vão participar no Grand Prix de Portugal de Judo, que será realizado na cidade de Odivelas de 26 a 28 de janeiro de 2024. O Ministério da Juventude e Desportos da Ucrânia sabe que entre as pessoas especificadas pelo menos 10 participantes são militares das Forças Armadas da Federação Russa", refere a embaixada no seu sítio oficial.

Para a embaixada ucraniana, estes atletas "não têm lugar em eventos desportivos, cujo objetivo é promover a cooperação internacional e aprofundar a compreensão mútua através de competições pacíficas".

"Está prevista a participação em Portugal, sob o pretexto da neutralidade, de pessoas envolvidas nestes terríveis crimes na Ucrânia, cometidos pelas tropas russas, das quais eles fazem parte", critica, considerando que o "Kremlin utilizará todos os atletas russos como arma na sua guerra de propaganda destinada a minar a unidade europeia".

Desta forma, a embaixada da Ucrânia apela à Comissão Executiva da Federação Internacional de Judo e à Federação Portuguesa de Judo para "recusarem a participação de militares russos em competições desportivas e a não se tornarem cúmplices do agressor e do seu comportamento criminoso".

O Grand Prix de Portugal tem pré-inscritos 25 judocas neutros (Rússia e Bielorrússia), dos quais 10 são alegadamente atletas russos com ligações às forças militares da Federação Russa, com base na lista divulgada pelo ministério da Juventude e do Desporto da Ucrânia.

Sem identificar quais os judocas em questão, coincidem no lote que vai competir em Odivelas, entre sexta-feira e domingo, Yago Abuladze, David Karapetyan, Mansur Lorsanov, Arman Adamyan, Inal Tasaev e Tamerlan Bashaev, em masculinos, e Sabina Giliazova, Daria Kurbonmamadova, Kseniia Galitskaia e Daria Vladimirova, em femininos.