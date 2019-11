Equipa feminina da Académica falha 'bronze' na Liga Europa

A equipa feminina de judo da Académica falhou este domingo a medalha de bronze na Liga Europa, ao perder com a formação russa Olymp Krasnodar, por 3-2, em Odivelas, onde se consagraram as francesas do US Orleans Loiret Judo Jujitsu.

Em jogo estava também uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, prova principal, assegurada apenas pelas quatro melhores equipas da competição, mas a derrota da formação conimbricense ficou consumada nos três primeiros combates.

Catarina Costa (-52 kg), que perdeu por 'ippon' diante de Tatiana Aiakina, Ana Sousa (-57 kg), a sofrer 'ippon' já em 'ponto de ouro', frente a Katerina Dotcenko, e Saray Padilla (-63 kg), com um 'waza-ari' obtido por Mariia Gryzlova, não foram capazes de travar as judocas russas.

Já com a Académica impossibilitada de dar a volta ao resultado, a judoca espanhola Sara Rodriguez (-70 kg) conquistou o primeiro ponto para a equipa portuguesa, com um 'ippon' a Ekaterina Denisenkova.

A campeã europeia de juniores e 'bronze' mundial no mesmo escalão etário Patrícia Sampaio (+70 kg) reduziu a diferença para o 3-2 final, conseguido com um 'waza-ari' diante de Olga Artoshina.

O US Orleans Loiret Judo Jujitsu, de França, venceu a competição, após vitória 3-2 na final à equipa sérvia Ujisk Slavija, que tinha derrotado a Académica nas meias-finais, também por 3-2.

A equipa francesa SGS Judo, que derrotou a formação do mesmo país Blanc-Mesnil Sport Judo (derrotada pela Académica nos 'quartos', por 3-2) na outra eliminatória para o 'bronze', juntou-se ao Olymp Krasnodar no terceiro lugar do pódio.

Na vertente masculina, o Salesianos foi relegado para as repescagens após derrota nos 'oitavos', por 3-2, com o Nice Judo, de França, mas também não levou a melhor sobre os alemães do TSV Abensberg (derrota por 5-0), na primeira ronda da repescagem.

O Fighter, da Geórgia, e o Sucy Judo, de França, disputam a final masculina, enquanto o TSV Abensberg (Alemanha), o SGS Judo (França), o Aris JC (Grécia) e o Edelweiss (Rússia) lutam pelas duas medalhas de bronze.