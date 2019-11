Equipa feminina da Académica nas meias-finais da Liga Europa

A equipa feminina de judo da Académica apurou-se este domingo para as meias-finais da Liga Europa, que se realiza em Odivelas, ao vencer, por 3-2, a formação francesa Blanc-Mesnil Sport Judo.

Após um primeiro combate desnivelado, em -52 kg, entre a jovem Teresa Santos, de 17 anos, e a 'bronze' olímpica em Londres2012 Charline Van Snick, que venceu por 'ippon', Ana Sousa (-57 kg) igualou diante de Farah Hamdaoui.

A judoca espanhola Saray Padilla (-63 kg) colocou a formação de Coimbra na frente, por 'ippon', face a Julia Etienne, mas a compatriota Sara Rodriguez (-70 kg) não conseguiu levar a melhor perante Candice Lebreton, com um 'ippon' nos primeiros segundos.

No combate decisivo, a campeã europeia de juniores e 'bronze' nos Mundiais do mesmo escalão etário Patrícia Sampaio (+70 kg) superou Tahina Durand e assegurou o apuramento da equipa conimbricense para as 'meias'.

Na próxima fase, a Académica discute o acesso à final da competição com as sérvias do Ujisk Slavija, que ficaram isentas e ainda não competiram.

Os quatro primeiros classificados da Liga Europa, em masculinos e femininos, garantem uma vaga na Liga dos Campeões, prova principal, na próxima temporada.