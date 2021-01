Espanha integra estágio da Seleção

Cumprido o Masters de Doha, no Qatar, onde Jorge Fonseca (100 kg), Telma Monteiro (57 kg) e Catarina Costa (48 kg) classificaram-se no 5º lugar, a Seleção Nacional regressa hoje aos estágios de Coimbra, contando com a participação da Espanha, sendo que os atletas ficam confinados em sistema de bolha, com o devido rigor sanitário.

A preparação visa as próximas provas do calendário internacional de qualificação para os Jogos Olímpicos, que contemplam vários Grand Slam, entre os quais os de Tel-Aviv (18-20 fevereiro), Tashkent (5-7 março), Tbilissi (26-28 março), Antalya (1-3 abril) e Paris (8-9 maio), e o Mundial de Budapeste (6-13 junho), antes dos Jogos de Tóquio (24-31 julho). Pelo meio haverá o Europeu de Lisboa (16-18 abril). Quanto aos rankings mundiais, só deverão ser atualizados hoje.