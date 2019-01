European Open: Odivelas para desfrutar

Enquanto ainda se espera que Portugal tenha a capacidade para fixar a realização de um Grand Prix ou de um Grand Slam do circuito da FIJ, o European Open continua a ser a prova mais importante a escalar o nosso país, com agenda marcada para sábado e domingo no Pavilhão Multiusos de Odivelas, a contar para o ranking mundial.

Desta vez destinada ao género masculino, a competição não vai contar com os primeiros planos da Seleção, mas será uma boa oportunidade para os mais jovens judocas portugueses terem uma oportunidade para dar o salto para a alta roda internacional.

O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, um dos expoentes da Seleção com o top 5 do ranking mundial nos 100 kg, esteve ontem na apresentação da prova, manifestando a sua satisfação como embaixador, numa altura em que se prepara para o Grand Slam de Paris, a 9 e 10 de fevereiro.

"Estou muito grato por ser embaixador desta prova, que conquistei em 2014. Vou estar este fim de semana a dar todo o meu apoio aos companheiros de Seleção para que cheguem o mais longe possível. É uma prova em nossa casa, pelo que o apoio do público também será fundamental para o sucesso. Quanto à nova época que se inicia, tenho grandes objetivos. Depois do bronze em Paris e Osaka em 2018, tenho ambições de dar continuidade aos bons resultados. Estou sem lesões e, agora, só tenho de me concentrar na competição", sustentou o campeão europeu de clubes.

O treinador da equipa técnica nacional, Pedro Soares, definiu os objetivos do European Open: "O objetivo é que os nossos judocas menos cotados possam realizar o maior número de combates e cheguem o mais longe possível. A prova terá um nível muito elevado, sendo uma boa oportunidade para se ver bom judo."



João Fernando quer chegar aos Jogos



João Fernando (Sporting), vice-campeão europeu de juniores (73 kg), é uma das apostas de Portugal em Odivelas: "Estou preparado para vencer qualquer adversário. Pode ser uma prova determinante quanto ao futuro, pois um bom resultado permitirá entrar nas provas mais fortes dos seniores e lutar pela qualificação para os Jogos Olímpicos", considerou o jovem, de 19 anos.



Manuel Rodrigues (JC Pragal) também promete bons combates (81 kg): "Vai ser uma maior motivação ter pessoas conhecidas nas bancadas a apoiar."



A apresentação do European Open contou, entre várias personalidades, com Jorge Fernandes (presidente federativo) e o vereador do desporto, Paulo César Teixeira, que agradeceu a contribuição do judo para que a cidade ganhasse a candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2020.