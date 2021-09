Europeu de judo de juniores arranca sem medalhas para Portugal

O primeiro dia do campeonato da Europa de judo para juniores, no Luxemburgo, não rendeu medalhas para Portugal, que teve em ação sete atletas, com Raquel Brito a uma vitória do bronze.

Raquel Brito ficou à porta das medalhas nos -48 kg, em que perdeu o combate pelo bronze com a italiana Assunta Scutto, depois de cair para a repescagem e aí vencer o primeiro combate, por ippon, contra Johslyn Supusepa, dos Países Baixos.

Depois de ter avançado diretamente para a segunda ronda, a portuguesa dominou o combate contra a russa Glafira Borisova, cedendo depois ante a azeri Aydan Valiyeva, por waza ari, caindo para a repescagem.

Nos -57 kg femininos, Teresa Trindade ainda venceu um combate, contra a holandesa Emma Nalbat, mas foi depois afastada pela espanhola Marta García Martín, enquanto Maria Rosário foi eliminada à primeira, contra a ucraniana Vladislaya Snitko.

Nos -60 kg masculinos, Bernardo Tralhão foi eliminado na primeira ronda por ippon pelo ucraniano Mykyta Holoborodko, o mesmo destino de Rafael Chabel, perante o húngaro Bence Farkas.

Nos -66kg, Miguel Gago começou por afastar o belga Zelemkhan Batchaev, por waza ari, perdendo na segunda ronda com o ucraniano Yevhen Honcharko, por ippon, enquanto André Diogo foi afastado pelo israelita Daniel Kapelushnik.

Os Europeus de juniores prosseguem no Luxemburgo até domingo.