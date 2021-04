Europeu de Lisboa: Telma Monteiro é cabeça-de-série

Telma Monteiro é o grande trunfo de Portugal no primeiro dia do Europeu de Lisboa, entre esta sexta-feira e domingo, no Altice Arena.





A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 e 14 vezes medalhadas em Europeus em outras tantas participações, é uma das cabeças de série nos -57 kg, folgando na primeira ronda, à espera da vencedora do embate entre a alemã Pauline Starke e a austríaca Sabrina Filzmoser.No caminho da judoca do Benfica, 10.ª do ranking mundial, está a kosovar Nora Gjakova (4.ª do ranking), eventualmente a adversária teoricamente mais forte, que poderá encontrar nas meias-finais.1.ª eliminatória-48 kgCatarina Costa (folga)Maria Siderot-Marusa Stangar (ESL)-52 kgJoana Ramos-Levytska Shukvani (GEO)Joana Diogo-Mariam Janashvili (GEO)-57 kgWilsa Gomes-Viktoria Majorosova (SVQ)-60 kgRodrigo Lopes-Salih Yildiz (TUR)-66 kgJoão Crisóstomo-Patryk Wawrzyczek (POL)André Diogo-Dzmitry Minkou (BIE)