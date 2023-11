Europeu: Patrícia Sampaio vai lutar pela medalha de bronze em -78 kg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A judoca Patrícia Sampaio vai lutar este domingo pela medalha de bronze em -78 kg no bloco das finais dos Europeus de Montpellier, depois de vencer dois combates e perder um nas eliminatórias da manhã.

Sampaio, com um bom percurso no circuito internacional, mas que ainda procura uma medalha em Europeus ou Mundiais, esteve isenta na primeira ronda da competição que decorre na Sud de France Arena, e venceu no combate de estreia.

A judoca de Tomar, 11.ª do mundo e oitava cabeça de série, teve uma entrada impactante, ao bater em sete segundos a bielorrussa Daria Kantsavaya (47.ª), a competir como neutra.

No combate seguinte, as dificuldades foram exponenciais para Sampaio, perante a líder mundial e primeira favorita na categoria, a italiana Alice Bellandi, que nunca tinha vencido, em quatro ocasiões, e a história repetiu-se.

Ainda assim, não foi uma vitória tranquila para a transalpina, que teve de empregar o seu melhor judo para voltar a vencer Sampaio, num combate em que pontuou para waza-ari a 10 segundos do final.

Na repescagem, a judoca portuguesa defrontou a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko (12.ª), num duelo que lhe exigiu muito e que só resolveu no prolongamento, também com um waza-ari, aos 52 segundos (4.52 minutos no total).

Na luta pela medalha de bronze, nas finais a partir das 15h00, Sampaio vai lutar com a holandesa Guusje Steenhuis, sexta do ranking, cinco vezes vice-campeã europeia, uma vez vice-campeã mundial e ainda com dois bronzes em mundiais.

As duas judocas defrontaram-se uma única vez, nos Europeus de Sófia, em 2022, com vitória da holandesa.