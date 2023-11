Europeus: Catarina Costa apura-se para a final de -48 kg

A judoca Catarina Costa, vice-campeã europeia em título, assegurou hoje uma medalha nos Europeus de Montpellier, em França, ao apurar-se para a final da categoria de -48 kg.

Catarina Costa, oitava do 'ranking' mundial e quarta cabeça de série, garantiu a presença no combate pelo ouro, depois de vencer a austríaca Katharina Tanzer (27.ª), a espanhola Laura Martinez Abelenda (12.ª) e a eslovena Marusa Stangar (17.ª).

Nos dois primeiros combates, a judoca da Académica de Coimbra garantiu as vitórias já no prolongamento (golden score), mas no combate das meias-finais venceu Stangar com um waza-ari, a segunda pontuação mais alta, a 1.13 minutos do final.

Na luta pela medalha de ouro, em combates a realizarem a partir das 15:00 (em Lisboa), Catarina Costa vai reencontrar a francesa Shirine Boukli, segunda do ranking mundial de -48 kg, e judoca que a venceu na final dos Europeus de Sófia, em 2022.

A judoca gaulesa é também vice-campeã mundial em título, além dos títulos europeus de 2022 e 2020.

Catarina Costa e Boukli lutaram apenas duas vezes na carreira, com a francesa a levar a melhor em ambas as ocasiões, em Sófia, e nesse mesmo ano nas meias-finais do Masters de Jerusalém, onde a portuguesa seria bronze.

Portugal teve hoje também em ação nos Europeus os judocas Rodrigo Lopes (-60 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Maria Siderot (-52 kg), todos eliminados ao primeiro combate, tal como Telma Monteiro (-57 kg), recordista de medalhas na competição (seis de ouro, duas de prata e sete de bronze), que desistiu, devido a lesão.