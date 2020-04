Europeus de judo de Praga novamente adiados para novembro

Os Europeus de judo, inicialmente previstos para maio em Praga, na República Checa, foram novamente recalendarizados e adiados, agora para o período entre 8 e 10 de novembro, devido à pandemia da covid-19, informou a União Europeia de Judo (UEJ).

A competição deveria decorrer entre 1 e 3 maio e já tinha sido adiada para as datas entre 19 e 21 de junho, sofrendo agora novo adiamento, mas para novembro, face à crise sanitária mundial, que levou também ao adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 para 2021.

As novas datas do Europeu, que levarão a competição a decorrer de um domingo a uma terça-feira, serão ainda "confirmadas", após negociações com a Arena de Praga, local do evento, informa também a União Europeia de Judo.

"Estas decisões pretendem fornecer uma maior confiança no planeamento nestes tempos difíceis, com a esperança de que a situação normalize na Europa até ao verão, permitindo às federações o recomeço dos treinos", refere ainda a UEJ.

Os Europeus de judo de Praga, em maio, seriam uma das últimas provas na qualificação para os Jogos de Tóquio'2020, e antecediam os Europeus de Lisboa, que decorrerão entre 30 de abril e 02 de maio de 2021.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 70 mil morreram. Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 680 mil infetados e mais de 50 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.