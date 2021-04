Europeus: Joana Diogo afastada nos -52 kg

A judoca Joana Diogo foi afastada esta sexta-feira no primeiro combate nos -52 kg nos Europeus de Lisboa, ao perder com a georgiana Mariam Janashvili, por 'ippon', a minuto e meio do final do tempo regulamentar.

Joana Diogo, de 25 anos e 91.ª do ranking mundial, da mesma geração de Janashvili, 141.º, tinha algum favoritismo, mas num combate equilibrado, acabou surpreendida e afastada da competição.

Nos Europeus de judo em Lisboa, a decorrerem até domingo na Altice Arena, competem 18 judocas portugueses, com o dia de hoje a ter metade em ação, entre os quais a judoca Telma Monteiro (-57 kg), cinco vezes campeã europeia.