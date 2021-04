Europeus: João Fernando eliminado no segundo combate de -73 kg

O judoca português João Fernando foi afastado este sábado ao segundo combate na categoria de -73 kg dos Europeus de Lisboa, após perder com o sueco Tommy Macias, por 'ippon'.

O atleta do Sporting, nono classificado nos Europeus do último ano, em Praga, e 91.º do ranking mundial, não resistiu ao favoritismo de Macias, campeão europeu em 2019 e bronze em 2020, 2018 e 2017, que é nono na hierarquia dos -73 kg.

Macias garantiu a passagem aos quartos de final, ao vencer por imobilização e respetivo 'ippon', a 2,16 minutos do final do combate.

Antes, João Fernando tinha vencido na estreia nos Europeus o esloveno Martin Hojak (38.º do mundo), com o português a conseguir uma 'waza-ari', seguido de um 'ippon', sensivelmente a meio do combate.

Portugal mantém em prova neste segundo dia, Anri Egutidze, em -81 kg, e a vice-campeã mundial Bárbara Timo, em -70 kg, depois da eliminação de Manuel Rodrigues, também em -81 kg, logo ao início da manhã.