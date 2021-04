Europeus: Vasco Rompão eliminado ao primeiro combate em +100 kg

O judoca português Vasco Rompão foi eliminado este domingo ao primeiro combate na categoria de +100 kg nos Europeus de Lisboa, ao perder com o alemão Jonas Schreiber, por 'ippon'.

Rompão, 161.º do 'ranking' mundial, acabou eliminado na sua estreia nuns Europeus, depois de acumular três castigos (shido), por falta de iniciativa atacante, a sensivelmente meio do combate com Schreiber, 117.º.

O judoca do clube da Alta de Lisboa entrou na última semana entre os 18 convocados portugueses para os Europeus, que hoje terminam, em substituição de Bernardo Tralhão (-60 kg), judoca que teve um resultado positivo na despistagem ao novo coronavírus.

Os Europeus de judo de Lisboa têm ainda hoje em competição o campeão mundial de -100 kg, Jorge Fonseca, que venceu o seu primeiro combate por 'ippon', Diogo Brites (-100 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg).

Nos primeiros dias, a seleção lusa conquistou uma medalha de ouro, por Telma Monteiro (-57 kg), e duas de bronze, por João Crisóstomo (-66 kg) e Bárbara Timo (-70 kg).