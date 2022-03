Ex-judoca do Sporting revela ser insultada por russos: «São atletas que o fazem... e até crianças!»

Daria Bilodid é ucraniana e alvo de ataques nas redes sociais. A judoca, de 21 anos, que já representou o Sporting, diz que os insultos são recorrentes."Escrevem-me algumas coisas desagradáveis todos os dias. Dizem que sou um monstro, que sou uma merda. Eles escrevem um monte de coisas desagradáveis para mim. E quem o escreve são também atletas russos e até crianças! Parece tão ridículo que eles se permitam escrever desta forma, falar e insultar assim. São apenas pessoas facilmente influenciadas que acreditam no que despejam nos seus ouvidos que redunda neste lixo. É melhor ficar calado do que mandar este lixo em pessoas que estão a lutar e querem que tudo fique bem no seu país de forma. E fazem-no de uma forma tão descarada e desumana", revelou Daria através de uma conversa no Instagram pessoal.A medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos garantiu que, por vezes, não fica calada. "Respondi a algumas pessoas sem palavras ofensivas. Quando eles te escrevem mentiras, tu queres provar que não é assim, que foi o país deles que invadiu a Ucrânia. Eu quero abrir os olhos das pessoas porque elas simplesmente não acreditam nisso. Eu não entendo como é que isto funciona para elas porque são pessoas que foram influenciadas durante anos. Tudo isso é inútil ao fim ao cabo, eles têm a sua própria opinião incompreensível, que é muito diferente da opinião do Mundo inteiro e da nossa", afirmou.