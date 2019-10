Ex-judoca olímpico brasileiro assassinado por polícia militar

Mario Sabino, ex-judoca olímpico e cabo da polícia militar brasileira, foi assassinado na sexta-feira, em Bauru, São Paulo, pelo sargento Agnaldo Rodrigues, que se terá suicidado após cometer o homicídio.De acordo com a imprensa brasileira, tudo terá começado com uma discussão entre o ex-judoca, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004, e o seu superior. Os corpos foram encontrados pela própria polícia militar, sendo que as investigações ainda prosseguem.Natural de Bauru, Mario Sabino tinha 47 anos e, para além da participação nos Jogos Olímpicos, contava com uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003, na República Dominicana e o bronze no Mundial de Osaka, no Japão. Não obstante, além de ser polícia militar, o ex-judoca olímpico era também assistente técnico da seleção feminina brasileira de Judo.Através de uma nota oficial, a Confederação Brasileira de Judo (CBJ) lamentou a morte de Mario Sabino. "A Confederação Brasileira de Judo expressa o seu mais profundo pesar pela perda repentina e trágica de um judoca, amigo e professor. Mario Sabino Júnior será lembrado para sempre e com carinho por toda a família do judo brasileiro", pode ler-se.