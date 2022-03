Fábia Conceição e Carolina Paiva de bronze na Taça da Europa de juniores

As judocas portuguesas Carolina Paiva e Fábia Conceição conquistaram este sábado medalhas de bronze na categoria de -78 kg na Taça da Europa de juniores, que decorre até domingo em Cernache, Coimbra.

Nos combates para o bronze, Carolina Paiva, que tinha perdido na meia-final, venceu a italiana Carolina Mengucci, por ippon, e Fábia Conceição, colocada já na repescagem, venceu a neerlandesa Jade Omerkoylu, também pela pontuação máxima.

Portugal apresentou-se nesta Taça da Europa, que prossegue no domingo com as categorias mais pesadas, com 55 judocas (18 femininos e 37 masculinos), acompanhados pelos treinadores nacionais do escalão, Marco Morais e António Saraiva.