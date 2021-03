Federação de judo aprova contas de 2020 com saldo negativo de 100 mil euros

O relatório e contas do exercício de 2020 da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), com um saldo negativo na ordem de 100.000 euros, foi aprovado este sábado por maioria de votos dos delegados presentes em Assembleia Geral do organismo.

"Teve 38 votos a favor e uma abstenção. Foi aprovado com o maior número de votos de sempre", disse à Lusa o presidente da FPJ, Jorge Fernandes, explicando que estiveram na reunião magna, realizada em Coimbra, 39 dos 61 delegados.

Apesar do resultado negativo, Jorge Fernandes disse ter sido um "exercício controlado" e que as contas refletem a forma encontrada de ajudar os treinadores que ficaram sem fonte de rendimento em ano da pandemia da covid-19.

"Deve-se já a algum investimento no Europeu de Lisboa, ao pagamento do seguro desportivo feminino e à verba indexada para ajudar alguns treinadores, que ficaram sem fonte de rendimento entre março e junho", explicou o dirigente.

Os Europeus de Lisboa, que irão decorrer entre 16 e 18 de abril, no Pavilhão Atlântico, têm previsto um orçamento na ordem de 1,8 milhões de euros, e as suas contas irão entrar já no relatório e contas de 2021.