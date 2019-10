Federação internacional confirma suspensão do judo iraniano

Judoca iraniano explica na primeira pessoa como foi obrigado a desistir de lutar pelo ouro Judoca iraniano explica na primeira pessoa como foi obrigado a desistir de lutar pelo ouro

A Federação Internacional de Judo (FIJ) confirmou esta terça-feira a suspensão da Federação iraniana, decidida de forma provisória em 18 de setembro , colocando em risco a participação do judo daquele país nos Jogos Olímpicos de Tóquio.O judo iraniano tinha sido suspenso após os Mundiais em Tóquio, entre 25 de agosto e 01 de setembro, por ter, alegadamente, obrigado um dos seus judocas a perder um combate nas meias-finais, de modo a que não defrontasse um adversário israelita na final.A situação envolveu Saeid Mollase, que era o campeão em título nos -81 kg, e que perdeu então na meia-final com o belga Mathias Casse, evitando que defrontasse o israelita Sagi Muki, que acabou por se sagrar campeão mundial.A FIJ tinha suspendido provisoriamente a Federação do Irão de todas as competições, efetivando hoje a decisão.Na ocasião, o Irão considerou "apressada e injusta" a suspensão, considerado que o caso foi empolado."Esta suspensão é o resultado de um cenário que já se previa antecipadamente e, infelizmente, um dos nossos atletas viu-se envolvido e isso ampliou o problema", disse Arash Miresmaeili em declarações à Agência de Notícias IRNA.