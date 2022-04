Final do Europeu entre Bilodid e Telma frustrada

O tão aguardado combate da final (-57 kg) do Europeu de Sófia entre Telma Monteiro (Benfica) e a bicampeã mundial dos -48 kg, a ucraniana Daria Bilodid, ficou apenas no imaginário dos adeptos, pois ambas as judocas foram eliminadas esta sexta-feira nos oitavos-de-final em Sófia.Telma, uma das favoritas na Poule B, perdeu com a alemã Pauline Starke, e a ex-judoca do Sporting, na Poule B, não fez melhor, ao cair perante a francesa Priscilla Gneto (8.ª).Bilodid saiu do combate em lágrimas, com muito mau perder, discutindo nos bastidores com a sua mãe, que a tentou tranquilizar.Refira-se de a ucraniana subiu duas categorias de peso para o novo ciclo olímpico, trocando os -48 kg, de Catarina Costa, pelos -52 kg, de Telma.