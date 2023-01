FPJ esclarece "equívoco" sobre texto do ex-presidente da federação Jorge Fernandes

Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), ficou admirado por a página da FIJ ter publicado um texto de Jorge Fernandes, ex-presidente da Federação (FPJ), a lançar o Grande Prémio de Portugal, entre sexta-feira e domingo, em Almada. E pediu explicações a Carlos Andrade, presidente da mesa da Assembleia Geral da FPJ, sobre as atuais funções do líder federativo destituído a 18 de dezembro, impedido de exercer atos de gestão. Carlos Andrade esclareceu o IPDJ: "Foi um equívoco. O texto atribuído a Jorge Fernandes é uma publicação antiga, feita ainda antes da destituição e que a FIJ republicou. Quem atualmente gere a FPJ é a direção e não Jorge Fernandes."