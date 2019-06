Gonçalo Mansinho fica-se pela primeira ronda em Minsk

O judoca Gonçalo Mansinho ficou-se este sábado pela primeira ronda da categoria de -60 kg dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, sendo o terceiro português a sair prematuramente desta prova que vale como campeonato da Europa.Mansinho, 83.º do ranking mundial, foi afastado por ippon pelo alemão Moritz Plafky, 28.º do mundo, sofrendo a penalização mais forte do judo após 2.11 minutos.Joana Ramos e Mariana Esteves também não ultrapassaram o primeiro obstáculo, em -52 kg.Joana Ramos, 20.ª do ranking mundial, perdeu com a inglesa Chelsie Giles, 21.ª, por wazari, enquanto Mariana Esteves, 63.ª, cedeu frente à italiana Odette Giuffrida por ippon, a 30 segundos do fim.Na categoria de -57 kg, Telma Monteiro é a grande esperança de medalha na jornada de hoje, dia em que procura o sexto cetro europeu e defende o ouro de Baku2015.Catarina Costa e Maria Siderot, em -48 kg, João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, em -66 kg, são os outros judocas lusos em ação hoje.Em Baku 2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.Nestes segundos Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.