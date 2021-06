Governo lamenta morte de Lima Bello: «Um os maiores da história do olimpismo português»

O Governo prestou homenagem a Fernando Lima Bello, ex-membro do Comité Olímpico Internacional (COI), que morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, numa mensagem divulgada no Twitter.

"Presto homenagem a Fernando Lima Bello, ao tomar conhecimento do seu falecimento. Um dos maiores da história do olimpismo português, foi ainda, como atleta, campeão do mundo de vela. À sua família, aos seus amigos, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e à Federação Portuguesa de Vela (FPV) apresento as sentidas condolências", escreveu o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Fernando Lima Bello foi membro do COI entre 1989 e 2010, tendo sido o primeiro elemento a abdicar antes do limite de idade de 80 anos, quando lhe foi diagnosticado Alzheimer, assumindo, depois, o cargo de membro honorário no organismo olímpico internacional.

Antigo velejador olímpico, foi 17.º no México'1968 e 21.º em Munique'1972, ambas na classe dragão, presidiu à FPV depois de 1975 e ao COP, entre 1981 e 1989, tendo ainda sido praticante de ténis e futebol.

Em comunicado, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enviou "uma sentida mensagem condolências à família enlutada e à família olímpica portuguesa pelo desaparecimento de uma glória do desporto nacional", destacando Lima Bello como "uma figura incontornável da nossa história e memória desportiva".

Nascido em 27 de novembro de 1931, engenheiro de profissão, foi distinguido em vida pelo COI com a Ordem Olímpica, em 2011, em Durban, com o colar de mérito desportivo e com a Ordem do Infante Dom Henrique, tendo sido ainda Chefe da Missão de Portugal aos Jogos Moscovo'1980.