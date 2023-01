Grand Prix de Portugal: Bárbara Timo conquista medalha de ouro

Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de ouro do Grand Prix de Portugal, ao derrotar a brasileira Gabriella Moraes, em Almada, na categoria -63 kg.A luso-brasileira, que foi bronze nos Mundiais de 2022 em Tashkent, colocou em delírio as bancadas do Pavilhão de Almada, que acolhe o arranque do circuito internacional deste ano e que entra nas contas do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024.A judoca olímpica do Benfica entrou como terceira cabeça de série e 16.ª do ranking mundial.