Grand Prix Portugal: Jorge Fonseca pode estrear-se com espanhol bicampeão mundial

Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze em -100 kg nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pode defrontar um outro 'peso pesado' da modalidade no Grand Prix de Portugal, o espanhol Nikoloz Sherazadishvili.

Na estreia da competição em solo português, com Portugal a garantir no ciclo de Paris'2024 a organização de um Grand Prix, o deste ano entre sexta-feira e domingo em Almada, o sorteio não favoreceu Jorge Fonseca, que competirá no último dia.

O melhor judoca português da atualidade, que revalidou o título mundial e conseguiu a terceira medalha para o judo português em Jogos Olímpicos, depois dos bronzes de Nuno Delgado (Sydney2000) e Telma Monteiro (Rio2016) está isento no primeiro combate, mas pode correr riscos na estreia.

O sorteio ditou que Jorge Fonseca, primeiro cabeça de série, irá defrontar o vencedor do combate entre Sherazadishvili, bicampeão mundial em -90 kg (2018 e 2021) e que em Portugal compete em -100 kg, e o mongol Khangal Odbaatar (154.º do 'ranking').

Com Portugal a competir no Complexo Municipal de Desportos de Almada com 34 judocas, são cinco os 'olímpicos' em ação, com Catarina Costa (-48 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Anri Egutidze (-90 kg), a juntarem-se a Jorge Fonseca e igualmente isentos na primeira ronda.

Dos judocas que estiveram em Tóquio só ficam a faltar Joana Ramos, que se retirou e é atualmente uma das treinadoras da seleção, e Bárbara Timo, que desceu de -70 kg para -63 kg, e Rochele Nunes (+ 78 kg), ambas a recuperarem de lesões.

Já Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, que, aos 36 anos, fará um novo ciclo olímpico até Paris 2024, vai defrontar na estreia no Grand Prix de Portugal a vencedora do combate entre a sul-coreana Kim Jaeryeong e a brasileira Jessica Lima.

Em -57 kg marca também presença em Lisboa a campeã olímpica do Rio2016, Rafaela Silva, judoca que falhou a defesa do título nos Jogos de Tóquio, castigada após um controlo antidoping positivo.

Os 34 judocas portugueses no GP de Portugal:

- Sexta-feira, 28 jan:

Catarina Costa, Raquel Brito, Inês Ribeiro e Denisa Grecu (-48 kg), Joana Diogo e Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro, Mariana Esteves e Maria Inês Rosário (-57 kg), Rodrigo Lopes, Francisco Mendes, Rafael Chambel e Bruno Bento (-60 kg), Bernardo Tralhão, Bruno Barros, Gonçalo Oliveira e Kainan Pires (-66 kg).

- Sábado, 29 jan:

Margarida Brás, Wilsa Gomes e Adriana Torres (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando, Manuel Rodrigues, Bruno Silva e Eduardo Silva (-81 kg).

- Domingo, 30 jan:

Patrícia Sampaio e Carolina Paiva (-78 kg), Anri Egutidze e Miguel Rato (-90 kg), Jorge Fonseca, Diogo Brites, Ailton Cardoso e João Pires (-100 kg).