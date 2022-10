Grand Slam de Abu Dhabi: Bárbara Timo conquista medalha de prata

Depois do bronze nos Mundiais de Tashkent , Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de prata no Grand Slam de Abu Dhabi.A luso-brasileira (-63 kg), que atualmente é 20.ª do ranking mundial, chegou à final após quatro vitórias, tendo caído apenas na decisão pelo ouro diante a britânica Lucy Renshall, n.º 2 mundial, por ippon, a 11 segundos do final do combate.Antes, Bárbara Timo havia deixado para trás a colombiana Cindy Mera, a kosovar Laura Fazliu, a australiana Katharina Haecker (quartos-de-final) e a sérvia Anja Obradovic (meias-finais).A competição termina no domingo, com Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Anri Egutidze em ação.